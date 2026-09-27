Kushinagar News: खराब मौसम के चलते दूसरे दिन भी नहीं हो सकी सूर्यकिरण की उड़ान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:51 AM IST
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कसया। खराब मौसम के कारण भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम का मोतिहारी में प्रस्तावित एयर शो स्थगित नहीं हो सका। शुक्रवार को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नौ हॉक एमके-132 विमानों को मोतिहारी के लिए उड़ान भरना था लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने से विमान उड़ान नहीं भर सके। शनिवार को भी नौ विमान और चालक दल कुशीनगर एयरपोर्ट पर ही डटा रहा। सूर्यकिरण टीम को कुशीनगर से मोतिहारी पहुंचकर करीब दो घंटे तक हवाई प्रदर्शन करना था। इस दौरान नौ विमान अलग-अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और डीएनए मैन्युवर जैसे करतब दिखाने वाले थे।
विमानों से केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुआं-धाराएं निकालकर आसमान में तिरंगे की आकृति भी बनाई जानी थी। मोतिहारी में सूर्यकिरण टीम का यह प्रस्तावित पहला एयर शो था। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के नौ हॉक एमके-132 विमान और चालक दल 23 सितंबर को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद मोतिहारी के लिए उड़ान की तैयारी थी, लेकिन लगातार बारिश के चलते प्रदर्शन स्थगित करना पड़ा।
विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह, टीम लीडर ने बताया कि हवाई प्रदर्शन के लिए मौसम अनुकूल होने के साथ स्पष्ट दृश्यता और सुरक्षित परिचालन परिस्थितियां जरूरी हैं। मौसम अनुकूल नहीं होने से विमानों की उड़ान संभव नहीं हो सकी।
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विमानों से केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुआं-धाराएं निकालकर आसमान में तिरंगे की आकृति भी बनाई जानी थी। मोतिहारी में सूर्यकिरण टीम का यह प्रस्तावित पहला एयर शो था। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के नौ हॉक एमके-132 विमान और चालक दल 23 सितंबर को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद मोतिहारी के लिए उड़ान की तैयारी थी, लेकिन लगातार बारिश के चलते प्रदर्शन स्थगित करना पड़ा।
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विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह, टीम लीडर ने बताया कि हवाई प्रदर्शन के लिए मौसम अनुकूल होने के साथ स्पष्ट दृश्यता और सुरक्षित परिचालन परिस्थितियां जरूरी हैं। मौसम अनुकूल नहीं होने से विमानों की उड़ान संभव नहीं हो सकी।
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