Kushinagar News: संदिग्ध हालात में घर में फंदे से लटका मिला छात्र का शव

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जानकारी के अनुसार, अफरोज का बड़ा भाई फिरोज तुर्कपट्टी कस्बे में मेडिकल स्टोर चलाता है। घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं था। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को अफरोज की मां मिनी बकरी चराने चली गई थीं। दोपहर करीब तीन बजे लौटीं तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला गया। घर में अफरोज का शव कुंडे से लटका मिला। परिवार में चीख-पुकार मच गई।आसपास के लोग जुट गए। परिजनों ने शव को नीचे उतारा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।