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Kushinagar News: एमएलसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार को जीत दिलाने की बनी रणनीति

Sun, 06 Sep 2026 01:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:15 AM IST
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Strategy made to ensure victory of party candidate in MLC elections
पडरौना। सपा कार्यालय में शनिवार को शिक्षक सभा की ओर से बैठक हुई। शिक्षक सभा के एमएलसी उम्मीदवार को जीत दिलाने की रणनीति बनाई गई। वहीं पूर्व राष्ट्रपति के सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
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जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और ईमादारी से ही पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलाई जा सकती है। इसके लिए बूथ् स्तर पर पार्टी की मजबूती बनाए रखना चाहिए। उन्होंने विधानसभा स्तर पर पार्टी के पूर्व प्रत्याशियों और प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी, वहीं जिलाध्यक्ष ने 10 सितंबर को रामकोला में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय की। बैठक को कमलेश यादव, पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल, पूर्व विधायक कासिम अली, उदय मधुर, श्याम राय, नारायण गुप्ता, पुरंदर प्रताप यादव, उषा अग्रहरि, कैलाश चंद कन्नौजिया, उदय ठाकुराई आदि ने संबोधित किया। बैठक का संचालन कैसर जमाल टीटू ने किया।
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इस दौरान भोला यादव, विजय यादव, वीरेंद्र सिंह, जमाल चंद्र, जीत यादव, शाहिद लारी, वाजिद अली, प्रेमचंद यादव, महात्मा प्रसाद, योगेंद्र सिंह, अब्दुल मन्नान, विनय पटेल, हरेराम सिंह, जाकिर अली, राजीव यादव, अमरुल्लाह अंसारी, चंद्रप्रकाश यादव, राजीव सिंह, डॉ. वीरेंद्र यादव, डॉ. महेश्वरी यादव, डॉ. राजेश्वर सिंह, बृजराज यादव, नागेश्वर यादव, डॉ. मनोज यादव, योगेंद्र सिंह, शंभू सिंह आदि मौजूद रहे।
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