फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Spices made by the women of the group reached the market from the kitchen

Kushinagar News: रसोई से बाजार तक पहुंचे समूह की महिलाओं के बनाए मसाले

Wed, 09 Sep 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 09 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Spices made by the women of the group reached the market from the kitchen
मथौली। मोतीचक ब्लॉक क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बनाए मसालों का स्वाद अब घर की रसोई से निकलकर बाजार तक पहुंच रहा है। समूह की महिलाएं स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के मसाले तैयार कर न सिर्फ अपने हुनर को पहचान दे रही हैं, बल्कि इससे उन्हें रोजगार और आमदनी का जरिया भी मिला है। उनके बनाए मसालों की जिले में बिक्री हो रही है और धीरे-धीरे बाजार में मांग भी बढ़ रही है।
विज्ञापन

क्षेत्र के जमुआन गांव की महिलाओं ने घर की रसोई में बनने वाले मसालों को रोजगार का जरिया बना लिया है। पंचशील प्रेरणा उत्पादक समूह से जुड़ी महिलाएं घर में ही हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, सत्तू, बेसन, हींग और नीम पाउडर समेत विभिन्न उत्पाद तैयार कर बाजार में बेच रही हैं। उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। समूह की अध्यक्ष अंजली पांडेय की देखरेख में करीब छह महिलाएं इस काम से जुड़ी हैं।
विज्ञापन

समूह ने करीब एक वर्ष पहले 75 हजार रुपये की लागत से कारोबार शुरू किया था। मांग बढ़ने के साथ अब करीब दो लाख रुपये की लागत से मसाले और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। समूह की महिलाओं के अनुसार कारोबार से प्रतिमाह करीब 15 से 20 हजार रुपये की बचत हो रही है। अंजली पांडेय ने बताया कि उत्पादों को पैक कर आस पास के बाजारों और शहर की दुकानों तक पहुंचाया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शहरों में संचालित बिग बाजार और मार्ट से जितना ऑर्डर मिलता है, उसी अनुपात में माल तैयार किया जाता है। इसके अलावा आसपास के गांवों के लोग समूह की महिलाओं के घर से भी मसाले और अन्य उत्पाद खरीदकर ले जाते हैं। समूह से जुड़ी निर्मला देवी, प्रीति देवी, रंभा देवी, मनीता और निरमा देवी समेत अन्य महिलाएं मसाले तैयार करने, पैकिंग और बिक्री में सहयोग करती हैं। महिलाओं का कहना है कि घर के काम काज के साथ समूह के माध्यम से कारोबार से जुड़ने का मौका मिला है। इससे उन्हें रोजगार के साथ परिवार की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed