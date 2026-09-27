Kushinagar News: धान-गन्ने से लेकर सब्जियों तक को भारी नुकसान

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क्षेत्र के किसान बैजनाथ, सुरेश, अशोक कुमार, सत्येंद्र, राधेश्याम, दीपक आदि ने बताया कि लगातार बारिश से धान के खेतों में पानी भर गया है। कई स्थानों पर गन्ने की फसल गिर गई है। सब्जी किसानों की स्थिति और खराब है। लौकी, झमराव, अमराव सहित अन्य सब्जियों की बेलें और मचान गिर गए हैं। तैयार सब्जियां भी खराब होने लगी हैं।बारिश के कारण गांवों की पगडंडियों और संपर्क मार्गों पर भी जलभराव हो गया है, जिससे आवागमन प्रभावित है। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश से खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। किसानों ने प्रशासन से राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम से गांव-गांव फसल नुकसान का सर्वे कराने, क्षति का आकलन कराकर मुआवजा दिलाने तथा प्रभावित किसानों को कृषि संबंधी राहत और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।