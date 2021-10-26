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- 13 से 18 दिसंबर तक गोरखपुर कैंट-सिवान पैसेंजर निरस्ततमकुहीरोड। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य पिपराइच, बोदरवार और कप्तानगंज स्टेशनों के बीच होना है। इसके चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी जबकि कुछ का मार्ग सीमित किया गया है।रेल प्रशासन के अनुसार, दोहरीकरण कार्य के तहत प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसका असर कप्तानगंज-थावे रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 55035/55036 गोरखपुर कैंट-सिवान पैसेंजर ट्रेन 13 से 18 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। यह ट्रेन नियमित रूप से सुबह और शाम संचालित होती है।वहीं, 55115/55116 पैसेंजर ट्रेन का संचालन अब रामकोला तक ही किया जाएगा। यह ट्रेन सुबह थावे से कप्तानगंज और दिन में कप्तानगंज से थावे के बीच चलती है। इसी तरह 55107/55108 डेमू पैसेंजर ट्रेन भी रामकोला तक ही संचालित होगी। यह ट्रेन दिन में सिवान से गोरखपुर और शाम को गोरखपुर से सिवान के बीच चलती है। इन दोनों ट्रेनों का संचालन 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक रामकोला तक सीमित रहेगा।ट्रेनों के निरस्त होने और उनका मार्ग सीमित किए जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। क्षेत्र के अभिषेक शुक्ल, राहुल सोनी, प्रभात मिश्र और संजय राय ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ट्रेनें इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा के समान हैं। सहालग के सीजन में ट्रेनों का संचालन सीमित होने और निरस्त किए जाने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी होगी।