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Kushinagar News: पुलिस और महिलाओं में धक्का-मुक्की, वर्दी फाड़ी

Sat, 03 Oct 2026 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:47 AM IST
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Scuffle between police and women; uniform torn.
उग्र महिलाओं को काबू कर रही महिला पुलिस पर चप्पल चलाती महिला ।।सिपाही के साथ हाथापाई - फोटो : udhampur news
खड्डा। थाना क्षेत्र के सालिकपुर और महादेवा गांव में राहत सामग्री वितरण के दौरान विवाद हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की और नोकझोंक होती दिख रही है। एक सिपाही की वर्दी भी फाड़ी गई। एक युवक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला अपनी बहन के साथ राहत सामग्री लेने पहुंची। लाइन में लगी कुछ महिलाओं ने उसकी बहन को बाहरी बताया। इसके बाद महिला, उसकी बहन और बेटों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि महिला और उसका बेटा और उग्र हो गए। पुलिस ने हंगामा करने वाले युवक को चौकी पर बैठाया और समझा-बुझाकर छोड़ दिया। युवक ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है। यह सुनकर युवक की मां और सहयोगी महिलाएं चौकी पर पहुंच गईं। उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। महिला उपनिरीक्षक पूर्णिमा सरोज और अन्य पुलिसकर्मी उन्हें शांत कराने लगे। महिलाएं उग्र होकर सिपाही की वर्दी पकड़कर खींचने लगीं और धक्का-मुक्की भी की। एक अन्य वीडियो में कुछ लोग महिला दरोगा पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया बुलाने पर दरोगा ने अशोभनीय टिप्पणी की। उपनिरीक्षक पूर्णिमा सरोज ने इस आरोप से इन्कार किया है।
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कोट
-प्रकरण की जांच चल रही है। पुलिस शांति व्यवस्था कायम करने की अपनी ड्यूटी निभा रही थी। किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। वीडियो व अन्य साक्ष्य के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। -अजय श्रीवास्तव, सीओ, खड्डा
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