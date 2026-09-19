Kushinagar News: वन स्टॉप सेंटर में रोटरी क्लब ने दिया आरओ वाटर प्यूरीफायर

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इस दौरान क्लब के सह-संरक्षक वाहिद अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कृष्ण द्विवेदी, सार्जेंट एट आर्म्स सत्येंद्र राय, नलिन सिंह आदि मौजूद रहे।

पडरौना। रोटरी क्लब कुशीनगर की ओर से रवींद्रनगर धूस स्थित वन स्टॉप सेंटर (सखी सेंटर) को आरओ वाटर प्यूरीफायर भेंट किया गया। वन स्टॉप सेंटर में 21 पीड़ित महिलाएं प्रवास कर रही हैं। विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षित आश्रय पाने वाली इन महिलाओं के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ ही बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे अल्प प्रवास, चिकित्सकीय सहायता, परामर्श, विधिक सहायता और पुलिस सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। रोटरी क्लब कुशीनगर के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं के जीवन में छोटी-सी सुविधा भी बड़ी राहत बन सकती है। स्वच्छ जल उपलब्ध कराना केवल सेवा कार्य नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा मानवीय प्रयास है।