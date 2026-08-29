Kushinagar News: उमस भरी गर्मी में बढ़ा बीमारियों का खतरा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:55 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:55 AM IST
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पडरौना। मौसम में बदलाव व उमस भरी गर्मी का लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे अधिक असर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों के मरीजों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अस्पताल में सिर में तेज दर्द, अचानक चक्कर आने, कमजोरी और हाथ-पैरों में झनझनाहट के साथ हाथ-पैरों में जलन की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक उपेंद्र चौधरी के मुताबिक, तेज धूप के साथ गर्मी के चलते शरीर से अत्यधिक पसीना निकल रहा है। जिसकी वजह से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स जैसे सोडियम व पोटेशियम की कमी हो जाती है।
शरीर में इनके असंतुलन व कमी के चलते मरीजों में थकान, सुस्ती और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं को गंभीर बना रहा है।
तेज धूप व उमस के बीच शरीर का तापमान नियंत्रित रखना काफी मुश्किल होता है। जिससे बीपी में में उतार-चढ़ाव और नसों में खिंचाव आता है।
इसी वजह से सिरदर्द, चक्कर और हाथ-पैरों में जलन की समस्या बढ़ती है। ऐसे मौसम में बिना वजह धूप व उमस में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
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दिन भर में भरपूर पानी, छाछ, नारियल पानी और ओआरएस घोल का सेवन करते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि चक्कर और हाथ-पैर में जलन की समस्या बनी रहे, तो खुद से दवा लेने के बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाएं और उसके सलाह के अनुसार जांच सहित उपचार कराएं, ताकि समय रहते सही उपचार से बीमारी ठीक हो जाए।
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मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक उपेंद्र चौधरी के मुताबिक, तेज धूप के साथ गर्मी के चलते शरीर से अत्यधिक पसीना निकल रहा है। जिसकी वजह से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स जैसे सोडियम व पोटेशियम की कमी हो जाती है।
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शरीर में इनके असंतुलन व कमी के चलते मरीजों में थकान, सुस्ती और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं को गंभीर बना रहा है।
तेज धूप व उमस के बीच शरीर का तापमान नियंत्रित रखना काफी मुश्किल होता है। जिससे बीपी में में उतार-चढ़ाव और नसों में खिंचाव आता है।
इसी वजह से सिरदर्द, चक्कर और हाथ-पैरों में जलन की समस्या बढ़ती है। ऐसे मौसम में बिना वजह धूप व उमस में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
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दिन भर में भरपूर पानी, छाछ, नारियल पानी और ओआरएस घोल का सेवन करते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि चक्कर और हाथ-पैर में जलन की समस्या बनी रहे, तो खुद से दवा लेने के बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाएं और उसके सलाह के अनुसार जांच सहित उपचार कराएं, ताकि समय रहते सही उपचार से बीमारी ठीक हो जाए।