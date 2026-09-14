Kushinagar News: राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने की मांग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:14 AM IST
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बरवापट्टी। हनुमान चौक पर रविवार को दशाहवा गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। चौराहे पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलवाने की मांग की। बजरंगी पटेल ने कहा कि न्याय पंचायत अमवादीगर की कुल आबादी बढ़ती जा रही है। अधिकतर परिवार के लोग देश के विभिन्न प्रदेशों के अलावा गल्फ देश में रोजी-रोटी कमाते हैं। वे परिजनों के बैंक खाते में रुपये भेज देते हैं लेकिन उसे निकालने के लिए परिवार के लोगों को दुदही, तमकुही रोड या पडरौना जाना पड़ता है। इससे उन्हें परेशानी होने के साथ रुपये रास्ते में गिरने या छिनैती की आशंका बनी रहती है। काफी समय से चौराहे पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलवाने की मांग की जा रही है लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। उन्होंने चेताया कि यदि शीघ्र राष्ट्रीय बैंक की शाखा नहीं खोली गई तो क्षेत्र के लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।
इस दौरान मनोज पटेल, धनंजय जायसवाल, मकसूद अंसारी, सैनुल्लाह अंसारी, रमाकांत गुप्ता, अखिलेश तिवारी आदि मौजूद रहे।
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इस दौरान मनोज पटेल, धनंजय जायसवाल, मकसूद अंसारी, सैनुल्लाह अंसारी, रमाकांत गुप्ता, अखिलेश तिवारी आदि मौजूद रहे।