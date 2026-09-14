Kushinagar News: खुले में ट्रांसफार्मर से हादसे का खतरा

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क्षेत्र के बंटी तिवारी, भोला गुप्ता, संतोष कुमार, सिकंदर अली, गोलू कुमार, शाहिम अली आदि ने कहा कि समउर-फजिलनगर मार्ग स्थित पिपना कनक चौराहे के पास सड़क के किनारे लगा ट्रांसफार्मर जमीन से महज पांच फिट की ऊंचाई पर रखा गया है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए कोई बाड़ (घेरा) आदि भी नहीं लगाया गया है। इससे लोगो में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में जेई पंकज गुप्ता ने बताया कि इसके बारे में जानकारी है। सुरक्षा का उपाय किया जाएगा। संवाद

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गंगुआ बाजार। पिपरा कनक मेन चौराहे पर जमीन से महज पांच फुट की ऊंचाई पर लगे ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग नहीं होने से लोगों में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों ने बिजली निगम से ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग कराने और उसे और अधिक ऊंचाई पर रखवाने की मांग की है।