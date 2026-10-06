Kushinagar News: नवजात की मौत पर परिजन ने किया हंगामा, निजी अस्पताल का ओटी सील

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नेबुआ नौरंगिया के कौवासार क्षेत्र का मामला, एएनएम के कहने पर निजी अस्पताल गए थे परिजनपडरौना। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कौवासार स्थित एएनएम सेंटर पर सोमवार सुबह नवजात की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से शव लेकर वापस लौटे परिजन हंगामा करने लगे। परिजन ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एएनएम सेंटर का घेराव करने के बाद क्रांति चौराहा स्थित निजी अस्पताल पर भी विरोध जताया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पताल के ओटी को सील कर दिया है।नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कौवासार गांव निवासी गोविंद की 22 वर्षीय बेटी रेखा अपने मायके आई थी। शनिवार देर रात करीब दो बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ रेखा को लेकर रविवार को कौवासार स्थित एएनएम सेंटर पर पहुंचे। परिजन का आरोप है कि एएनएम सेंटर से महिला की हालत गंभीर बताकर एएनएम ने उसे क्रांति चौराहा स्थित बाबा अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन रेखा को लेकर निजी अस्पताल में पहुंचे।वहां पर रविवार को दो बजे रात में प्रसव हुआ। प्रसव के बाद नवजात की हालत बिगड़ गई। इसके बाद निजी अस्पताल का संचालक ने परिजन को महराजगंज के घुघली सीएचसी पर भेजा, वहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया। महराजगंज जिला अस्पताल से नवजात को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन मेडिकल कॉलेज न ले जाकर गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजन नवजात का शव लेकर सोमवार दोपहर में कौवासार एएनएम सेंटर पहुंचे और हंगामा करने लगे। नाराज परिजन इसके बाद निजी अस्पताल भी पहुंचे और हंगामा किया।बवाल बढ़ता देख निजी अस्पताल का संचालक मौके से भाग गया जबकि प्रसूता निजी अस्पताल में भर्ती है थी। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। नाराज लोगों को पुलिस ने शांत कराया। इसके बाद प्रसूता को सीएचसी पर एंबुलेंस से पहुंचाया गया। पूछताछ करने पर अस्पताल संचालक रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाबा अस्पताल की ओटी को सील कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एएनएम सेंटर पर पहुंचकर जांच की।नेबुआ नौरंगिया के सीएचसी प्रभारी डॉ. रजनीश श्रीवास्तव टीम के साथ निजी अस्पताल पर पहुंचे और भर्ती प्रसूता को सीएचसी पर एंबुलेंस से भिजवाया।