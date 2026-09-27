Kushinagar News: बारिश ने खड्डा क्षेत्र के किसानों के अरमानों पर फेरा पानी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:02 AM IST
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खड्डा। बारिश ने खड्डा क्षेत्र के किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। लखुआ, रामपुर गोनहा समेत कई गांवों में खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछी दिखाई दे रही है। इससे उपज प्रभावित होने की आशंका है।
आइपीएल चीनी मिल के केन मैनेजर सुधीर कुमार के अनुसार करीब 12 सौ हेक्टेयर गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। लखुआ के किसान उमेश चंद्र गुप्ता की गन्ने की फसल पूरी तरह गिर गई है। रामपुर गोनहा के अवनीं गुप्ता के खेत में बंधाई के बाद भी गन्ना गिर गया। इसी तरह क्षेत्र के तमाम किसानो की फसल खराब हुई है। किसानों का कहना है कि फसल गिरने से लागत बढ़ने के साथ उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। गन्ना विकास सलाहकार (वैज्ञानिक) ओम प्रकाश गुप्ता के अनुसार लंबे समय तक खेत में पानी भरा रहने और गन्ना गिरने से उसकी बढ़वार व गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे गन्ने की उपज घटने के साथ उसकी मिठास भी कम हो सकती है। वहीं खेतों में पानी भरने और धान की फसल गिरने से धान की उपज पर भी असर पड़ने की आशंका है।
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आइपीएल चीनी मिल के केन मैनेजर सुधीर कुमार के अनुसार करीब 12 सौ हेक्टेयर गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। लखुआ के किसान उमेश चंद्र गुप्ता की गन्ने की फसल पूरी तरह गिर गई है। रामपुर गोनहा के अवनीं गुप्ता के खेत में बंधाई के बाद भी गन्ना गिर गया। इसी तरह क्षेत्र के तमाम किसानो की फसल खराब हुई है। किसानों का कहना है कि फसल गिरने से लागत बढ़ने के साथ उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। गन्ना विकास सलाहकार (वैज्ञानिक) ओम प्रकाश गुप्ता के अनुसार लंबे समय तक खेत में पानी भरा रहने और गन्ना गिरने से उसकी बढ़वार व गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे गन्ने की उपज घटने के साथ उसकी मिठास भी कम हो सकती है। वहीं खेतों में पानी भरने और धान की फसल गिरने से धान की उपज पर भी असर पड़ने की आशंका है।
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