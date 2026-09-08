Kushinagar News: बिजली कटौती के विरोध में दिया धरना

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पटहेरवा। क्षेत्र में लगातार फाल्ट और कटौती के विरोध में नाराज उपभोक्ताओं ने सोमवार को पटहेरवा उपकेंद्र परिसर में धरना दिया। अरुण कुमार मिश्रा,दिलीप मिश्रा,अहमद रजा समसी, राजेंद्र सिंह का आरोप था कि उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति के दौरान फाल्ट की समस्या होती है। इसके कारण बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है। उनका कहना है कि सुमही विद्युत उपकेंद्र में फाल्ट होने पर पटहेरवा उपकेंद्र की भी बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। धरना दे रहे लोगों ने पटहेरवा और सुमही उपकेंद्र के बीच टीपीएमओ लगाने की मांग कर रहे थे। विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि फाजिलनगर उपकेंद्र क्षेत्र में दो खंभे टूटे हैं और जलभराव की स्थिति है। टीपीएमओ का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। संवाद