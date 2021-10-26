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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Prince's body found in the Kukkutha River, 5 km from the scene, after 20 hours.

Kushinagar News: 20 घंटे बाद घटनास्थल से पांच किमी दूर कुक्कुथा नदी में मिला प्रिंस का शव

Mon, 05 Oct 2026 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:53 AM IST
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Prince's body found in the Kukkutha River, 5 km from the scene, after 20 hours.
रिखई घाट पर नहाने के दौरान डूबा था बालक, घटनास्थल से पांच किमी दूर मिला शव
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सपहा। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड दो मां कोटेश्वरी नगर (करमैनी प्रेमवलिया) स्थित रिखई घाट पर शनिवार की शाम नदी में नौ वर्षीय बालक प्रिंस डूब गया। रविवार को उसका शव करीब 20 घंटे बाद आंध्या के समीप कुक्कुथा नदी में बरामद हुआ। शव घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर बहकर पहुंचा था। शव मिलने के बाद परिजन में चीख- पुकार मच गई।
कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र के वार्डवासी पिंटू कुशवाहा का नौ वर्षीय पुत्र प्रिंस शनिवार शाम अपने साथी हिमेश के साथ घर पर बिना बताए रिखई घाट गया था। घाट पर व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान कर रही थीं। इसी दौरान दोनों बालक भी नदी में उतर गए। तेज धारा में दोनों डूबने लगे। घाट पर मौजूद एक महिला ने हिमेश को बचा लिया लेकिन प्रिंस तेज बहाव में बह गया।
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घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू कराई। एसडीआरएफ की टीम ने भी नदी में काफी देर तक अभियान चलाया। रविवार को आंध्या के समीप कुक्कुथा नदी में शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे बरामद कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक, तहसीलदार धर्मवीर सिंह, नायब तहसीलदार राहुल खरवार और थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय समेत पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोग भी तलाश अभियान में जुटे रहे।
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