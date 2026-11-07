Kushinagar News: दिवाली पर झुलसे मरीजों के इलाज की तैयारी, अस्पतालों में इंतजाम अधूरे

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दिवाली के मद्देनजर छह अतिरिक्त बेड तैयार कराए गएपडरौना। दिवाली पर पटाखों से झुलसने वाले मरीजों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुकम्मल इंतजाम का दावा किया है लेकिन शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज और हाटा सीएचसी की पड़ताल में इंतजाम अधूरे मिले। वहीं, तीमारदारों ने डॉक्टरों के समय से राउंड न करने और साफ-सफाई में लापरवाही की भी शिकायत की। हाटा सीएचसी में भी बेड पर चादर नहीं मिली।मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में छह बेड का बर्न वार्ड संचालित है। यहां झुलसे मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जाता है। दिवाली को देखते हुए वार्ड के बगल में छह अतिरिक्त बेड भी तैयार कराए गए हैं। शुक्रवार दोपहर बाद बर्न वार्ड की पड़ताल में छह में से किसी भी बेड पर मच्छरदानी नहीं मिली। झुलसे मरीजों को राहत देने के लिए लगाई गई एसी भी बंद थीं। हालांकि, पंखे चल रहे थे। तीमारदार अपने स्तर से चादर और कंबल का इंतजाम किए हुए थे।वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि सुबह से दोपहर तक कोई डॉक्टर राउंड पर नहीं आया। मरीजों के उपचार और सुविधाओं को लेकर शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं होती है।मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केपी गोंड ने बताया कि दिवाली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। इमरजेंसी से लेकर बर्न वार्ड तक डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। छह अतिरिक्त बेड भी तैयार कराए गए हैं, ताकि झुलसे मरीजों को तत्काल भर्ती कर उपचार किया जा सके।बर्न वार्ड में चार वर्षीय भतीजे आयुष कुमार को भर्ती कराकर इलाज करा रहे देवरिया टोला निवासी सूरज कुमार ने बताया कि डॉक्टर समय से राउंड पर नहीं आते हैं। वार्ड में नियमित साफ-सफाई भी नहीं होती। मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध नहीं कराई गई है और बेड की चादरें भी नहीं बदली जाती हैं। मरीजों और तीमारदारों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।लतवा मुरलीधर निवासी आफताब ने बताया कि बीते सोमवार को गांव में बरात आई थी। इस दौरान पटाखे छोड़ने से उनका आठ वर्षीय बेटा आहिल राजा झुलस गया था। उसे मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। तब से उसका उपचार चल रहा है। आरोप है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समय से नहीं आते। झुलसे स्थान पर दवा का लेप लगाकर छोड़ दिया जाता है। मरीजों के उपचार और देखभाल में लापरवाही बरती जा रही है।दिवाली पर पटाखों से होने वाली घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल उपचार मुहैया कराने के लिए सीएमओ ने सभी सीएचसी अधीक्षकों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक सीएचसी में दो बेड आरक्षित रखने और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा संचालित करने को कहा गया है। इसके बावजूद शुक्रवार को हाटा सीएचसी में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलीं। इमरजेंसी से लेकर सर्जरी के बाद मरीजों को भर्ती करने वाले वार्ड तक बेड पर चादर नहीं मिली।चीफ फार्मासिस्ट अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि झुलसे मरीजों के उपचार के लिए सिल्वर नाइट्रेट, मोनोसेफ इंजेक्शन और लिग्नोफेन जेल सहित जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि दिवाली पर होने वाली घटनाओं को देखते हुए मिले निर्देशों के अनुसार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपलब्ध संसाधनों से मरीजों का उपचार किया जा रहा है।दिवाली के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। पटाखों से झुलसने के मामलों के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक सीएचसी में दो बेड आरक्षित रखने को भी कहा गया है।डॉ. चंद्रप्रकाश, सीएमओ