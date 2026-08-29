Kushinagar News: अखाड़ा संचालकों से पुलिस ने लिया रूट चार्ट

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तमकुहीरोड में महावीरी अखाड़ा डोल मेला एक सितंबर की रात और दो सितंबर को दिन में मनाया जाना है। मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार को सेवरही के एसएचओ मनोज कुमार वर्मा व चौकी इंचार्ज अनिल कुमार शर्मा ने श्रीबड़ा अखाड़ा, स्वर्णकार संघ अखाड़ा, छत्रपति शिवाजी अखाड़ा, महाराणा प्रताप अखाड़ा, बीर बंदा बैरागी अखाड़ा, भीमसेन अखाड़ा, आजाद अखाड़ा और बीर भगत सिंह अखाड़ा के संचालकों से मुलाकात कर उनसे रूट चार्ट के बारे में जानकारी ली।इस दौरान एसआई रंजीत सिंह बघेल, लव जायसवाल, मनोज शर्मा, हीरालाल सोनी, सोनू जायसवाल, भोला शर्मा, आलोक जायसवाल, मनोज जायसवाल आदि मौजूद रहे।