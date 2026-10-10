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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Police detained a Congress leader who was on his way to protest against the Election Commissioner.

Kushinagar News: चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेता को पुलिस ने हिरासत लिया

Sat, 10 Oct 2026 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:47 AM IST
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Police detained a Congress leader who was on his way to protest against the Election Commissioner.
- कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जाने की तैयारी में थे अमित, देर रात
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तमकुहीराज। दिल्ली में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जाने वालों पर पुलिस की नजर है। इसके मद्देनजर पुलिस ने शुक्रवार को कांग्रेस यूथ के तमकुहीराज विधानसभा अध्यक्ष को तमकुहीराज थाने में बैठाए रखा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर पुलिस दिल्ली जाने वालों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
विशुनपुुरा निवासी अमित सिंह यूथ कांग्रेस तमकुहीराज के विधानसभा अध्यक्ष हैं। पुलिस ने शुक्रवार को करीब तीन बजे उन्हें हिरासत में ले लिया। अमित ने बताया कि केंद्र सरकार ने सांविधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इससे देश के चुनाव प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में यह कार्य हुआ है।
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उन्होंने यह भी कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। लोकतंत्र की आवाज दबाने के लिए पुलिस लोगों को हिरासत में ले रही है। तमकुहीराज थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। कांग्रेसी नेता को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। वह दिल्ली जाने के प्रयास में थे।
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