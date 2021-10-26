Kushinagar News: अवैध पटाखों से भरी पिकअप पकड़ी, एक गिरफ्तार

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सेवरही थानाध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान शुक्रवार की शाम को संदेह पर पिकअप को रोका गया। तलाशी लेने पर उसमें 17 कार्टून पटाखे मिले। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान रविशंकर (45) वार्ड नंबर-17 जवाहरनगर, सेवरही के रूप में हुई। पुलिस की मानें तो आरोपी बिना लाइसेंस के बिहार से पटाखे खरीदकर लाता था और उन्हें खुदरा दुकानों पर बेचता था। बरामदगी के आधार पर सेवरही थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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पडरौना। दिवाली, छठ और शादी-विवाह के सीजन में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सेवरही पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सेराजनगर पकड़ियार पूरब पट्टी में एक पिकअप से 17 कार्टून विभिन्न कंपनियों के पटाखे बरामद किए। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।