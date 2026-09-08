Kushinagar News: जलनिकासी के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:52 AM IST
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पिपरा कनक। क्षेत्र के गांव नरहवां के लोगों ने सोमवार को जलनिकासी के लिए प्रदर्शन किया। नंदलाल बिद्रोही ने कहा कि जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। लोगों के घरों से निकला गंदा पानी भी सड़क पर बहजा रहता है। इससे राहगीरों को अवागमन में परेशानी होने के साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी जलजनित बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने चेताया कि शीघ्र सड़क का उच्चीकरण कर जलनिकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान राज नारायण राय, शिव प्रताप यादव, कृष्ण अवतार पांडेय, राधेश्याम सिंह, राजाराम गुप्ता, मौला अंसारी, राजदेव यादव, ध्रुव देव गोंड, पारस शर्मा, गौतम राय, नीरज पांडेय, जुम्मा रहीम अंसारी, परमात्मा पांडेय, चिंता देवी, बिंदा देवी, बरसाने देवी, सुनैना देवी, अंजुला देवी, शकुंतला देवी, संगीता देवी, शैल कुमारी देवी, सूर्यवंशी देवी, मीरा देवी, जयंती देवी जयंती, अनीता देवी, सीमा देवी, गायत्री देवी, सुभावती देवी आदि मौजूद रहीं।
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इस दौरान राज नारायण राय, शिव प्रताप यादव, कृष्ण अवतार पांडेय, राधेश्याम सिंह, राजाराम गुप्ता, मौला अंसारी, राजदेव यादव, ध्रुव देव गोंड, पारस शर्मा, गौतम राय, नीरज पांडेय, जुम्मा रहीम अंसारी, परमात्मा पांडेय, चिंता देवी, बिंदा देवी, बरसाने देवी, सुनैना देवी, अंजुला देवी, शकुंतला देवी, संगीता देवी, शैल कुमारी देवी, सूर्यवंशी देवी, मीरा देवी, जयंती देवी जयंती, अनीता देवी, सीमा देवी, गायत्री देवी, सुभावती देवी आदि मौजूद रहीं।
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