Kushinagar News: एसडीएम के निर्देश पर खुला रास्ता

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पिपरा कनक। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के गांव महुअवा देवरिया के पूरब टोले में बरसात के पानी की निकासी न होने से जलभराव हो गया था। इससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम तमकुही से की थी। एसडीएम कृणाल गौरव के आदेश पर गुरुवार को राजस्व टीम मौके पर पहुंची। कानूनगो अयोध्या प्रसाद और हल्का लेखपाल राधेश्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर फोरलेन के पुल के पास अतिक्रमण के कारण रुके पानी की निकासी की व्यवस्था कराई।पानी के निकासी होने पर गांव के लोगों राहत की सांस सी। संवाद