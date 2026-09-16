Kushinagar News: ओपी राजभर के जन्मदिन पर जुटे कार्यकर्ता, काटा केक

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पडरौना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का 63वां जन्मदिन मंगलवार को रविंद्रनगर स्थित सर्किट हाउस परिसर में धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घ राजनीतिक जीवन की कामना की। इस दौरान सुभासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन राजभर पंडित जितेंद्र दत्त पांडेय, अरविंद राजभर आदि ने संबोधित किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।