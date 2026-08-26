Kushinagar News: बेकाबू बाइक पेड़ से टकराई, युवक घायल

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कसया। टेकुआटार-मथौली मार्ग के भड़कुड़वा पोखरे के समीप मंगलवार को बाइक पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार 25 वर्षीय अरुण राजभर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे सीएचसी रामकोला पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार, जिला अस्पताल में अरुण की हालत नाजुक बनी हुई है। कुरहवा टोला गोबरही के अरुण राजभर उर्फ भंटा किसी काम से मथौली गए थे। लौटते समय भड़कुड़वा पोखरे के समीप बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकराई गई। बताया जा रहा है कि युवक बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहने था। संवाद