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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   On the fifth day, a cousin also sat at the doorway alongside the sister.

Kushinagar News: पांचवें दिन बहन के साथ चचेरा भाई भी दरवाजे पर बैठा

Tue, 03 Nov 2026 02:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:08 AM IST
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On the fifth day, a cousin also sat at the doorway alongside the sister.
रामकोला। पति से विवाद के बाद 18 माह के बेटे के साथ दरवाजे पर महिला महिला का साथ देने के लिए सोमवार को चचेरे भाई भी धरने पर बैठ गया। महिला ने धरने के पांचवें दिन से रामकोला पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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रामकोला पुलिस को दिए तहरीर में पीड़ित लाडली जायसवाल ने बताया कि फरवरी 2024 को उनका विवाह प्रेमचंद्र जायसवाल के साथ हुआ। पति से विवाद के बाद कुछ माह पहले पंचायत हुई थी। इसके बाद वह छह माह के लिए पिता के घर मायके लखुआ, थाना खड्डा चली गई थी।
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पुलिस को तहरीर देने के बाद फिर से महिला बेटे और चचेरे भाई सत्यम जायसवाल के साथ नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच चित्रगुप्त नगर में पति के घर के दरवाजे पर बैठ गई। इस संबंध में रामकोला थानाध्यक्ष के स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि लाडली जायसवाल आई थीं। उन्होंने तहरीर दिया है। पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पति को थाने बुलाया गया था। दोनों को समझाया जा रहा है।
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