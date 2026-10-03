Kushinagar News: गांधी जयंती पर साहू समाज ने सत्य-अहिंसा का दिया संदेश

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मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉ. उदय नारायण गुप्ता ने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक सहभागिता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी भागीदारी जरूरी है। महात्मा गांधी के जीवन, उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों से आपसी एकजुटता बनाए रखने की अपील की। ब्लॉक प्रमुख संघ उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता, पूर्वांचल साहू समाज समिति के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष साहू ध्रुव गुप्ता, समिति के प्रदेश सचिव बुनेला गुप्ता, सुभाष चंद्र गुप्ता, नागेंद्र कुमार गुप्ता, सज्जन गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता आदि ने संबोधित कर महात्मा गांधी के जीवन, उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों से आपसी एकजुटता बनाए रखने की अपील की।कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकोला केन यूनियन के पूर्व डायरेक्टर सुरेश प्रसाद गुप्ता ने की और संचालन पूर्वांचल साहू समाज समिति के जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार गुप्ता ने किया। अंत में कार्यक्रम के संयोजक केशव गुप्ता ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया। इस दौरान अमरेश कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, विनोद गुप्ता, दीनानाथ गुप्ता, डॉ. विद्यार्थी गुप्ता, दयानंद गुप्ता, मनोज गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, सत्यप्रकाश गुप्ता, पंकज गुप्ता, नंदेश्वर गुप्ता, अरविंद गुप्ता, प्रहलाद गुप्ता, कश्मीरी लाल गुप्ता, वंशराज गुप्ता, विजय गुप्ता, दिलीप गुप्ता आदि मौजूद रहे।