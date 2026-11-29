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- लापरवाह कार्यदायी संस्थाएं होंगी ब्लैकलिस्ट, विकास कार्यों की समीक्षा में दिखाई सख्तीकुशीनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिले के प्रभारी मंत्री एवं कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने और मानकों के अनुरूप काम नहीं करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय बनाकर जिम्मेदारी के साथ काम करने की हिदायत दी।प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बार जिले की समीक्षा करने पहुंचे दारा सिंह चौहान ने मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागवार योजनाओं की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि समीक्षा में कुछ विभागों का काम संतोषजनक मिला है, जबकि कुछ में सुधार की जरूरत है। संबंधित अधिकारी कमियों को दूर कर विकास कार्यों में तेजी लाएं।बैठक में हाटा विधायक मोहन वर्मा ने करमहा और मंझरिया मंदिरों में पर्यटन विभाग की ओर से 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद अब तक एक भी बल्ब नहीं जलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की। राज्यसभा सदस्य आरपीएन सिंह और सदर विधायक मनीष जायसवाल ने ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और उनकी गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की।प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि पूर्ण हो चुकी विकास परियोजनाओं की सूची संबंधित विधायकों को उपलब्ध कराई जाए। निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी नियमित रूप से दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधायक से कराया जाए। काम पूरा होने पर उन्हीं जनप्रतिनिधियों से लोकार्पण भी सुनिश्चित कराया जाए।उन्होंने परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने का प्रयास करने को कहा। दिसंबर से पहले पूरी होने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता के मामलों में भी विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के उपचार से जुड़े मामलों में रिपोर्ट और संस्तुति तत्काल भेजने को कहा।डीएम संजय चौहान ने आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों और जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।बैठक में सांसद विजय कुमार दुबे, राज्यसभा सदस्य आरपीएन सिंह, विधायक पीएन पाठक, मनीष जायसवाल, विनय प्रकाश गौंड, विवेकानंद पांडेय, मोहन वर्मा, सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।