Kushinagar News: गोदभराई और बच्चों के अन्नप्राशन के साथ पोषण माह शुरू

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उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाएं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूल वदन कुशवाहा ने कहा कि सहजन में कई पोषक और औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो परिवार के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। कुपोषण से निपटने के लिए पोषणयुक्त आहार के साथ जागरूकता भी जरूरी है। इस दौरान परियोजना निदेशक पीयूष कुमार सिंह, डीपीओ अरुण कुमार दुबे आदि मौजूद रहे।

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पडरौना। विकास भवन सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और पांच बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। सीएम के कार्यक्रम का प्रसारण हुआ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषाहार की नवीन रेसिपी से तैयार पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई।