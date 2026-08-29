फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   NSA also imposed on second acid attack accused

Kushinagar News: एसिड अटैक के दूसरे आरोपी पर भी एनएसए

Sat, 29 Aug 2026 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
NSA also imposed on second acid attack accused
रामकोला। क्षेत्र के मोरवन गांव के टोला इमिलिया निवासी प्रभुनाथ यादव के घर में घुसकर युवती और उसकी मां पर तेजाब फेंकने के मामले में प्रशासन ने दूसरे आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई पूरी कर ली है। मुख्य आरोपी छोटेलाल खरवार के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे अब पूरा कर संबंधित रिपोर्ट भेज दी गई है। इस कार्रवाई के बाद तेजाब कांड के दोनों आरोपियों पर कठोर कानूनी शिकंजा और कस गया है। एसपी केशव कुमार ने बताया कि तेजाब कांड के मुख्य आरोपी छोटेलाल खरवार के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। दूसरे आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध भी एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भेज दी गई है। आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरे साक्ष्यों के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर रही है। पुलिस का प्रयास है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जघन्य वारदात में शामिल आरोपियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed