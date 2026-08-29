Kushinagar News: एसिड अटैक के दूसरे आरोपी पर भी एनएसए
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:57 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:57 AM IST
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रामकोला। क्षेत्र के मोरवन गांव के टोला इमिलिया निवासी प्रभुनाथ यादव के घर में घुसकर युवती और उसकी मां पर तेजाब फेंकने के मामले में प्रशासन ने दूसरे आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई पूरी कर ली है। मुख्य आरोपी छोटेलाल खरवार के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे अब पूरा कर संबंधित रिपोर्ट भेज दी गई है। इस कार्रवाई के बाद तेजाब कांड के दोनों आरोपियों पर कठोर कानूनी शिकंजा और कस गया है। एसपी केशव कुमार ने बताया कि तेजाब कांड के मुख्य आरोपी छोटेलाल खरवार के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। दूसरे आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध भी एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भेज दी गई है। आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरे साक्ष्यों के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर रही है। पुलिस का प्रयास है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जघन्य वारदात में शामिल आरोपियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
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पुलिस के अनुसार, आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे अब पूरा कर संबंधित रिपोर्ट भेज दी गई है। इस कार्रवाई के बाद तेजाब कांड के दोनों आरोपियों पर कठोर कानूनी शिकंजा और कस गया है। एसपी केशव कुमार ने बताया कि तेजाब कांड के मुख्य आरोपी छोटेलाल खरवार के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। दूसरे आरोपी विवेक कुशवाहा के विरुद्ध भी एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भेज दी गई है। आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरे साक्ष्यों के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर रही है। पुलिस का प्रयास है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जघन्य वारदात में शामिल आरोपियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
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