Kushinagar News: मेडिकल कॉलेज के तीन डॉक्टरों समेत पांच को नोटिस, तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

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परिजन के मुताबिक, प्रसव के करीब ढाई घंटे बाद नाजरीन के सीने में तेज दर्द होने लगा। इस पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने डॉक्टर को फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आरोप है कि कई बार फोन करने के बावजूद डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे।कुछ समय बाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ व सर्जन डॉ. प्रभात विंग पहुंचे। महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया।हालांकि, परिजन उसे गोरखपुर ले जाने के बजाय पडरौना के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग पहुंच गए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। रूस्तम का आरोप है कि प्रसूता की हालत बिगड़ने के दौरान अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। स्टाफ नर्स लगातार फोन कर रही थीं लेकिन डॉक्टरों ने फोन नहीं उठाया। यह भी आरोप है कि अस्पताल में मौजूद एक कर्मचारी मोबाइल पर गेम खेल रहा था और मरीजों की परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहा था। रूस्तम का कहना है कि समय रहते इलाज और रेफर करने की व्यवस्था की गई होती तो शायद पत्नी की जान बच सकती थी।परिजन दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। प्राचार्य डॉ. केपी गोड़ और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. दिलीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। उधर, नवजात की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बुधवार देर रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उसका उपचार चल रहा है।मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में प्रसव के बाद जंगल चौरिया गांव निवासी नाजरीन परवीन (25) की मौत अधिक रक्त स्राव से होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। इसके अलावा बिसरा भी प्रिजर्व किया गया है। डाक्टरों के अनुसार अधिक रक्तस्राव के कारण नाजरीन परवीन की मौत हुई।