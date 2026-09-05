फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Notice to six BDOs, instructions to dispose of toilet applications within two days

Kushinagar News: छह बीडीओ को नोटिस, दो दिन में शौचालय आवेदन के निस्तारण के निर्देश

Sat, 05 Sep 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 05 Sep 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Notice to six BDOs, instructions to dispose of toilet applications within two days
पडरौना। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की मासिक बैठक हुई। डीएम ने स्वच्छता और ठोस कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में कूड़ा उठान से लेकर उसके निस्तारण तक की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित होनी चाहिए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खराब प्रगति वाले ब्लॉक के छह बीडीअओ को नोटिस जारी भी किया गया है।
विज्ञापन

मेरा तालाब, मेरी जिम्मेदारी अभियान की समीक्षा करते हुए डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि चयनित तालाबों की नियमित साफ-सफाई कराने और उन्हें स्वच्छ एवं उपयोगी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के नियमित संचालन के साथ ही कूड़ा प्रबंधन केंद्रों पर कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। एकत्रित कूड़े का नियमानुसार निस्तारण कराने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को नियमित निगरानी के निर्देश दिए। कूड़ा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए रामकोला विकासखंड की सराहना की गई। डीएम ने अन्य विकासखंडों को रामकोला की कार्यप्रणाली से सीख लेने को कहा। उन्होंने घोषणा की कि दो अक्तूबर को कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य करने वाले विकासखंड को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले खड्डा, पडरौना, कसया, मोतीचक, फाजिलनगर और हाटा विकासखंड को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, व्यक्तिगत शौचालय के लंबित आवेदनों का दो दिन के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने को कहा गया।
विज्ञापन

इस दौरान सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा राकेश कुमार, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed