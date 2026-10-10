फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   NHM contractual workers' protest continues; receives support from several organizations.

Kushinagar News: एनएचएम संविदा कर्मियों का धरना जारी, कई संगठनों का मिला समर्थन

Sat, 10 Oct 2026 01:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
NHM contractual workers' protest continues; receives support from several organizations.
मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते एनएचएम संविदा कर्मी। 
टीकाकरण से लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहे प्रभावित
विज्ञापन

पडरौना। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ से जुड़े एनएचएम संविदाकर्मियों का धरना दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान धरना दे रहे एनएचएम संविदा कर्मियों को कई संगठनों के पदाधिकारियों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया।
एनएचएम संविदाकर्मियों की तरफ से सीएमओ कार्यालय के सामने जारी बेमियादी धरने के दूसरे दिन प्रदेश संप्रेक्षक कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ के बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने समर्थन देते हुए मांगों को जायज बताया। उन्होंने 12 अक्तूबर को लखनऊ में होने वाले आंदोलन में सहयोग का भरोसा दिया। धरने के चलते पीएचसी, सीएचसी, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व टीबी आदि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर टीकाकरण, ओपीडी, पैथोलॉजी जांच, एनसीडी, आरबीएसके, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सहित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों नहीं हो पा रहे हैं।
विज्ञापन

धरना-प्रदर्शन को कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ के अध्यक्ष विनोद पासवान, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नवीन कुमार श्रीवास्तव, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन संघ के जिलाध्यक्ष अश्वत्थामा मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष प्रभुनंद उपाध्याय, बेसिक हेल्थ वर्कर संघ के जिलाध्यक्ष ध्रुव शर्मा और महिला कार्यकर्ता एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष ममता मिश्रा ने भी समर्थन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार पांडेय, गोरखपुर मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव सहित जिलामंत्री राजू यादव, जिला उपाध्यक्ष डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. मनोज राय, संजीव जायसवाल, निशिकांत सिंह, विनोद कुमार, सूर्य राम वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed