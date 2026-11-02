Kushinagar News: महीनों की मेहनत को सफल लाॅन्चिंग से मिलेगा मुकाम

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नारायणी नदी के दियारे में रविवार को एक ओर ड्रोन से एक साथ चार-चार कैनसैट लॉन्च किए जाने लगे तो दूसरी ओर रॉकेट लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू हो रही थईं। आने वाले दो दिनों में जिन विद्यार्थियों की महीनों की मेहनत लॉन्च पैड पर परखी जानी है, वे अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दोपहर 2:20 बजे इस साल का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो जर्मन हैंगर के नीचे मौजूद युवा वैज्ञानिकों यानी छात्र-छात्राओं में हलचल बढ़ गई।कोई रॉकेट की वेल्डिंग में जुटा था तो कोई वायरिंग ठीक कर रहा था। कोई पैराशूट लगा रहा था तो कोई अपने मॉडल के एक-एक पुर्जे की जांच कर रहा था। किसी की टीम रॉकेट्री प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी तो कोई कैनसैट के जरिये अपनी तकनीक का प्रदर्शन करने पहुंचा था।आंध्र प्रदेश, बंगलूरू, ओडिशा, मुंबई और लखनऊ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से आए इन विद्यार्थियों को उनके फैकल्टी मेंटर और गाइड लगातार निर्देश दे रहे थे। कोशिश थी कि लॉन्चिंग की बारी आने से पहले सब कुछ दुरुस्त हो जाए और उनके मॉडल सफलतापूर्वक उड़ान भर सकें।इन विद्यार्थियों के लिए यह सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना नहीं, बल्कि महीनों की मेहनत और खुद तैयार किए गए मॉडल को परखने का मौका है। किसी ने अप्रैल-मई से रॉकेट बनाने का काम शुरू किया तो किसी ने कैनसैट के सेंसर, वायरिंग, पैराशूट और डेटा सिस्टम खुद तैयार किए। इसके लिए टीमों ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया।कोई ट्रेन से तो कोई ट्रेन और बस के जरिये कुशीनगर के दियारे तक पहुंचा है। अब सभी को अपने हुनर और तकनीक पर भरोसा है।