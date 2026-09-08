Kushinagar News: हरतालिका तीज पर शृंगार सामग्री से पटा बाजार

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शहर के रामकोला रोड, बेलवा चुंगी, मेना बाजार, गुदरीबाजार, धर्मशाला रोड समेत अन्य बाजारों में चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए कांच, लाख और फैंसी चूड़ियों की कई डिजाइन और रेंज उपलब्ध हैं। लाल, हरे और मैरून रंग की चूड़ियों के साथ ही साड़ियों के अनुरूप रंगों की मांग अधिक है। वहीं, फैंसी कंगन और डिजाइनर चूड़ियां भी महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं।खरीदारी करने पहुंचीं महिलाओं ने बताया कि तीज पर नए कपड़ों के साथ चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और अन्य शृंगार सामग्री खरीदने की परंपरा है। बाजार में एक ही जगह पर अलग-अलग कीमत और डिजाइन के सामान उपलब्ध होने से पसंद के अनुसार खरीदारी करने में सुविधा हो रही है। दुकानदार रमेश गुप्ता, संदीप कसौधन, प्रियंका जायसवाल, मधु अग्रवाल ने बताया कि तीज को देखते हुए पर्याप्त स्टॉक मंगाया गया है। जैसे-जैसे पर्व करीब आएगा, बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।