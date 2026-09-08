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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   8.53 crore approved for widening of Paniyhava-Chitauni road

Kushinagar News: पनियहवा-छितौनी मार्ग के चौड़ीकरण को 8.53 करोड़ मंजूर

Tue, 08 Sep 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:51 AM IST
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8.53 crore approved for widening of Paniyhava-Chitauni road
खड्डा। पनियहवा तिराहे से छितौनी नगर पंचायत होते हुए बिहार सीमा तक जाने वाली 3.300 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को शासन ने मंजूरी दी है। पूरे कार्य के लिए पांच वर्ष के अनुरक्षण सहित 8.53 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली है। पहली किस्त में 4.26 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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विधायक विवेकानंद पांडेय ने बताया कि लोक निर्माण अनुभाग-1 के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप सिंह ने प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की तरफ से मिले पत्र में सड़क चौड़ीकरण की मिली है। पनियहवा में यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-727 से जुड़ती है, जिसके जरिए बिहार और नेपाल तक आवागमन होता है। चौड़ीकरण से छितौनी बाजार की व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी साथ ही खड्डा-छितौनी के बीच आवागमन भी सुगम होगा। छितौनी कस्बे से सटे विहार के लोगों के लिए यह सड़क काफी सहूलियत देगा।
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