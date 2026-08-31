Kushinagar News: राधा-कृष्ण की पोशाकों से सजा बाजार, जन्माष्टमी की खरीदारी ने पकड़ी रफ्तार

मुकुट, बांसुरी, मोरपंख की बढ़ी मांग, घरों में लड्डू गोपाल के शृंगार की तैयारीपडरौना। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजार में तैयारियां तेज हो गई हैं। राधा-कृष्ण और लड्डू गोपाल की पोशाकों से दुकानें सज गई हैं। राजस्थान और गुजरात से मंगाई गई रंग-बिरंगी और आकर्षक पोशाकें श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही हैं। जन्माष्टमी नजदीक आते ही भगवान कृष्ण के शृंगार से जुड़ी सामग्री की खरीदारी भी होने लगी है।दुकानों पर छोटे से लेकर बड़े आकार के लड्डू गोपाल के लिए अलग-अलग डिजाइन की पोशाक उपलब्ध हैं। इनमें जरी, गोटा, मोती और कढ़ाई से सजी पोशाकों की विशेष मांग है। मौसम और पर्व को ध्यान में रखते हुए हल्के कपड़ों की पोशाक के साथ ही आकर्षक प्रिंट वाली ड्रेस भी बाजार में आई हैं। दुकानदार विजय शंकर गुप्ता ने बताया कि इस बार राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक डिजाइन वाली पोशाकें विशेष रूप से मंगाई गई हैं। पोशाक के साथ मुकुट, मोरपंख, बांसुरी, हार, कंठी, बाजूबंद, पायल और अन्य आभूषण भी दुकानों पर सजाए गए हैं। कई दुकानों पर राधा-कृष्ण की जोड़ी के लिए एक जैसे डिजाइन की पोशाक उपलब्ध है। ग्राहक अपने घर के मंदिर के आकार और लड्डू गोपाल की प्रतिमा के अनुसार पोशाक और शृंगार सामग्री पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि पर्व नजदीक आने के साथ बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। खासकर जन्माष्टमी से एक-दो दिन पहले बाजार में भीड़ बढ़ने की संभावना है।