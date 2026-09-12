Kushinagar News: गांव में चौपाल लगाकर महिलाओं को किया जागरूक

विज्ञापन



मिशन शक्ति टीम ने गांव की उन महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया, जो अपनी समस्याओं को लेकर थाने तक नहीं पहुंच पाती हैं। टीम ने गुड टच-बैड टच, महिला एवं बाल अपराधों से बचाव और उनके अधिकारों की जानकारी दी। महिलाओं को थाने में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र के बारे में बताते हुए कहा गया कि वे अपनी समस्याएं वहां दर्ज करा सकती हैं। टीम ने महिला और बाल सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी। इनमें 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस, 101 अग्निशमन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन और 1930 साइबर हेल्पलाइन शामिल हैं। इसके साथ ही नए कानूनों के संबंध में भी जानकारी दी गई। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि इस अभियान का लाभ मिला है। छात्राएं अब शिकायत करने में हिचक नहीं रही हैं।

विज्ञापन

पडरौना। मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत सोमवार को पथरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में चौपाल लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। पुलिस विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है।