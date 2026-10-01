Kushinagar News: लेखपाल संघ का एलान, तीन अक्तूबर से चरणबद्ध विरोध
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:41 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:41 AM IST
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पडरौना। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन तीन अक्तूबर से शुरू होगा। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर 24 अक्तूबर से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ के तहसील अध्यक्ष अनिल राय ने बताया कि जिले में 102 लेखपाल और 24 कानूनगो के पद रिक्त हैं। मौजूदा राजस्व कर्मचारियों से ही रिक्त पदों का कार्य कराया जा रहा है। लेखपाल संघ की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे 2800 करना, वेतन विसंगति दूर करना और अंतरमंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया बहाल करना शामिल है। वे लेखपाल पद को तकनीकी घोषित कर लैपटॉप उपलब्ध कराने की भी मांग कर रहे हैं। लंबित पदोन्नति सूची जारी करने और वर्ष 2024 की परीक्षा परिणाम घोषित कर स्थायीकरण करने की भी मांग है। स्टेशनरी और यात्रा भत्ते में वृद्धि तथा बिना सुविधाओं वाले ग्राम सचिवालय रोस्टर का बहिष्कार भी उनकी मांगों में शामिल है। इन मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से राजस्व कर्मचारियों में नाराजगी है।
तीन अक्तूबर को लेखपाल संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपेंगे। आठ अक्तूबर से प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने के साथ ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। 14 अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। 17 से 23 अक्तूबर तक तहसील मुख्यालयों पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ धरना होगा।
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संघ के तहसील अध्यक्ष अनिल राय ने बताया कि जिले में 102 लेखपाल और 24 कानूनगो के पद रिक्त हैं। मौजूदा राजस्व कर्मचारियों से ही रिक्त पदों का कार्य कराया जा रहा है। लेखपाल संघ की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे 2800 करना, वेतन विसंगति दूर करना और अंतरमंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया बहाल करना शामिल है। वे लेखपाल पद को तकनीकी घोषित कर लैपटॉप उपलब्ध कराने की भी मांग कर रहे हैं। लंबित पदोन्नति सूची जारी करने और वर्ष 2024 की परीक्षा परिणाम घोषित कर स्थायीकरण करने की भी मांग है। स्टेशनरी और यात्रा भत्ते में वृद्धि तथा बिना सुविधाओं वाले ग्राम सचिवालय रोस्टर का बहिष्कार भी उनकी मांगों में शामिल है। इन मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से राजस्व कर्मचारियों में नाराजगी है।
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तीन अक्तूबर को लेखपाल संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपेंगे। आठ अक्तूबर से प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने के साथ ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। 14 अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। 17 से 23 अक्तूबर तक तहसील मुख्यालयों पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ धरना होगा।
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