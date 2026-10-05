5 गांवों में हक की लड़ाई: 1994 में मिला पट्टा, 31 साल बाद भी कब्जा नहीं!; पट्टाधारकों ने घेरा कसया तहसील
कुशीनगर के कसया तहसील क्षेत्र के रहसू जनूबी पट्टी, सरैया महंथ पट्टी, कनौरा, घुनवलिया और मधुरिया गांव के पट्टाधारकों ने वर्ष 1994 में आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी अक्षय दीपक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि खतौनी में नाम दर्ज होने के बावजूद 31 साल से जमीन पर कब्जा नहीं मिला, तहसील प्रशासन स्टे का हवाला देता है लेकिन आदेश नहीं दिखाता, वहीं भू-माफिया जमीन जोत रहे हैं।
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तहसील क्षेत्र के रहसू जनूबी पट्टी सहित अन्य पांच गांवों के पट्टाधारकों ने वर्ष 1994 में आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी अक्षय दीपक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पट्टे की जमीन की मौके पर जांच कराकर वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की मांग की।
ज्ञापन में रहसू जनोबी पट्टी, सरैया महंथ पट्टी, कनौरा, घुनवलिया और मधुरिया गांव के लोगों ने कहा कि वर्ष 1994 में उन्हें कृषि योग्य भूमि का पट्टा मिला था। इसके बावजूद आज तक जमीन पर उनका कब्जा नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार तहसील प्रशासन की ओर से जमीन पर स्टे होने की बात कही जाती है।