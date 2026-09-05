Kushinagar News: स्वयं सहायता समूह को दी गई जानकारी

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नाबार्ड के इस वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में सहायक वित्तीय सलाहकार आदर्श श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव,बीसी सखी कालिंदी यादव, सचिव दुर्गेश चौहान व सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने लोगों को जानकारी व उससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी साझा किया। इस मौके पर ब्रह्म यादव, वीरेंद्र कुशवाहा, शिव शंकर कुशवाहा, छोटकन चौहान, प्रियंका देवी, अनीता देवी, आरती देवी, सुनीता देवी, संगीता देवी, आशा देवी, मनसा देवी आदि मौजूद रहे। संवाद

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जौरा बाजार। फाजिलनगर क्षेत्र के नोनिया पट्टी गांव में नाबार्ड की तरफ से वित्तीय साक्षरता और जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक किया गया और उन्हें योजनाओं की जानकारी दी गई।