Kushinagar News: झंडा लगाते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आए तीन युवक

विज्ञापन

कुशीनगर। सेवरही थाना क्षेत्र के बनरहां स्थित किसान पीजी कॉलेज में छह सितंबर को आयोजित होने वाले निजी कार्यक्रम की तैयारियों के तहत शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे लोहे का पाइप हाईटेंशन तार से छू जाने से बैनर-झंडा लगा रहे तीन युवक झुलस गए। हरपुर बाजार निवासी इसराफिल (20) को गंभीर हालत में सीएचसी तमकुहीराज ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। दो अन्य घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। संवाद