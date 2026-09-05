Kushinagar News: वृद्धा की पिटाई कर कान की बाली और नाक की कील छीन ले गए बदमाश

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पतई टोला की तेतरी देवी (70) पत्नी मिठाई लाल देर शाम गांव से बाहर सड़क पर टहलने गई थीं। बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने महिला से मारपीट की और उनके कान की बाली व नाक की सोने की कील छीन ली। मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद बदमाश उन्हें सड़क किनारे धक्का देकर भाग गए।कुछ देर बाद उधर से टहलने जा रहीं गांव की महिलाओं ने तेतरी देवी को लहूलुहान देखकर शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना देने के साथ ही ग्रामीणों ने एंबुलेंस से तेतरी देवी को जिला अस्पताल रविंद्रनगर पहुंचाया। महिला की हालत चिंताजनक देख चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर गोरखपुर चले गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी।पुलिस बदमाशों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भय और आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।इस संबंध में एसओ इत्यानंद पांडेय ने बताया कि मामला मारपीट का है। तहरीर मिली है, जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।ह