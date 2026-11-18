Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:56 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:56 AM IST
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स्वगणना- पडरौना उदित नारायण इंटर कॉलेज परिसर में स्वगणना हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता-सुकरौली ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय परिसर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 09 बजे से।
कथा- मथौली बाजार के लोहेपार मल्ल टोला में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
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सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता-सुकरौली ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय परिसर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 09 बजे से।
कथा- मथौली बाजार के लोहेपार मल्ल टोला में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।