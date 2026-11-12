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Kushinagar News: नगर में आज

Thu, 12 Nov 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:21 AM IST
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In the city today
स्वास्थ्य शिविर- मोतीचक ब्लॉक के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता- सुकरौली ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय परिसर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला कार्यक्रम का आयोजन सुबह 09 बजे से।

कथा- दिउदिया मनिया छपरा के टोला अहिरौली धाम परिसर में नौ दिवसीय राम कथा में कृष्ण जन्म की कथा का वाचन सुबह 10 बजे से।

कथा- सपही बरवा गांव में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में भरत और अजामिल के कथा का वाचन सुबह 10 बजे से।
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