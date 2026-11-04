Kushinagar News: नगर में आज

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स्वास्थ्य शिविर- मोतीचक ब्लॉक के सभी उपकेंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर में टीकाकरण का आयोजन सुबह 10 बजे से।



प्रशिक्षण-विशुनपुरा ब्लॉक के बीआरसी परिसर में मीना मंच के तहत दो दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।



जनजागरूकता- कुशीनगर में सात दिवसीय खाद्य प्रदर्शनी व उत्तम कृषि के बारे में जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कथा- लक्ष्मीगंज के शिवपुर मठिया गांव स्थित सम्मे माई स्थान पर नौ दिवसीय श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ में विंध्याचल कथा का वर्णन दोपहर 02 बजे से।

सामान्य ज्ञान- सुकरौली स्थित परिषदीय विद्यालय में चित्रकला और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।