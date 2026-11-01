Kushinagar News: नगर में आज

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चीवर दान- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में दो दिवसीय महापरित्राण पाठ व कठिन चीवर दान का आयोजन सुबह 10 बजे से।



लोकार्पण- लक्ष्मीगंज के खोटही मनीताल पर अशोक स्तंभ का लोकार्पण समारोह दोपहर 02 बजे से।



कथा- लक्ष्मीगंज के शिवपुर मठिया गांव स्थित सम्मे माई स्थान पर नौ दिवसीय श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ में कैलाश प्रस्थान का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



कथा- सुम्हाखोर गांव में नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में मोहिनी अवतार के प्रसंग का वाचन दोपहर 02 बजे से।



रामलीला- मठिया बुजुर्ग गांव में सात दिवसीय रामलीला में भरत मिलाप का मंचन का आयोजन रात 07 बजे से।

आरोग्य मेला- करमैनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।