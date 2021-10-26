Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:47 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:47 AM IST
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खेलकूद- उदित नारायण इंटर कॉजेल परिसर में दो दिवसीय तहसील स्तरीय खेलकूद एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनजागरूकता- खड्डा में नगर पंचायत परिसर में नौ दिवसीय सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
चौपाल- रामकोला खंड विकास कार्यालय परिसर में सात दिवसीय सेवा सेतु अभियान के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा- कसया वृद्धा आश्रम के पास रामजानकी नगर वार्ड में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 06 बजे से।
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जनजागरूकता- खड्डा में नगर पंचायत परिसर में नौ दिवसीय सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
चौपाल- रामकोला खंड विकास कार्यालय परिसर में सात दिवसीय सेवा सेतु अभियान के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा- कसया वृद्धा आश्रम के पास रामजानकी नगर वार्ड में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 06 बजे से।