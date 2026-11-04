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Kushinagar News: मायके गई पत्नी तो पति ने फंदा लगाकर दी जान

Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
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Husband dies by hanging after wife leaves for her maternal home
हाटा। नगर पालिका क्षेत्र के थरुआडीह मोहल्ले में मंगलवार दोपहर एक युवक का शव घर के कमरे में छत की कुंडी से फंदे के सहारे लटकता मिला। घटना की जानकारी होने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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परिजन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक को नीचे उतारा और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा ले गए, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पिता बैजनाथ ने बताया कि उसका 32 वर्षीय बेटा मुन्ना मजदूरी करता था। किसी बात को लेकर उसकी पत्नी से कहासुनी हुई थी। इसके बाद सोमवार को पत्नी अपने मायके चली गई थी।
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मंगलवार को दोपहर बाद युवक का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि युवक की शादी करीब नौ वर्ष पहले हुई थी। उसके दो बेटे और एक बेटी हैं। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पारिवारिक कलह से नाराज होकर युवक आत्महत्या किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है।
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