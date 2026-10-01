Kushinagar News: सफाई मित्रों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:41 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:41 AM IST
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पडरौना। शहर के जलकल भवन में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन हुआ। सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता, आयुष्मान कार्ड, सुरक्षा उपकरण का वितरण किया गया।
नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल ने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने में सफाई मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सफाई मित्र केवल नगर की सफाई व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ पडरौना की आधारशिला हैं। इसलिए सफाई मित्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान नगरपालिका परिषद की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दौरान महेंद्र चौधरी, अभय मारोदिया, अनिल कुमार, अरुण सिंह, आलोक विश्वकर्मा, घनश्याम यादव, मनोज सिंह, अशोक गुप्ता, अभिषेक चौधरी, नीरज दीक्षित, विनय पांडेय, भोला साहा आदि मौजूद रहे।
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नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल ने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने में सफाई मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सफाई मित्र केवल नगर की सफाई व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ पडरौना की आधारशिला हैं। इसलिए सफाई मित्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान नगरपालिका परिषद की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दौरान महेंद्र चौधरी, अभय मारोदिया, अनिल कुमार, अरुण सिंह, आलोक विश्वकर्मा, घनश्याम यादव, मनोज सिंह, अशोक गुप्ता, अभिषेक चौधरी, नीरज दीक्षित, विनय पांडेय, भोला साहा आदि मौजूद रहे।
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