Kushinagar News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दोनों चालक गंभीर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:49 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:49 AM IST
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बोदरवार। गोरखपुर-कप्तानगंज मार्ग पर बगहा बीर बाबा मंदिर के पास बृहस्पतिवार को दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लेकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।
जानकारी के अनुसार, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पचार निवासी अनुज गौड़ पुत्र संजय गोंड बाइक से पिपराइच की ओर से बोदरवार आ रहे थे। वहीं, अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के मुजडीहा बाजार निवासी धर्मराज साहनी पुत्र पारस साहनी बाइक से बोदरवार की ओर से पिपराइच जा रहे थे। इसी दौरान बगहा बीर बाबा मंदिर के सामने दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे बोदरवार पुलिस चौकी के सिपाही धर्मेंद्र यादव और सौरभ सिंह ने क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लिया और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया।
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जानकारी के अनुसार, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पचार निवासी अनुज गौड़ पुत्र संजय गोंड बाइक से पिपराइच की ओर से बोदरवार आ रहे थे। वहीं, अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के मुजडीहा बाजार निवासी धर्मराज साहनी पुत्र पारस साहनी बाइक से बोदरवार की ओर से पिपराइच जा रहे थे। इसी दौरान बगहा बीर बाबा मंदिर के सामने दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे बोदरवार पुलिस चौकी के सिपाही धर्मेंद्र यादव और सौरभ सिंह ने क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लिया और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया।
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