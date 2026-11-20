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संवाद न्यूज एजेंसीपडरौना। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत जिले के पांच हजार मेधावी विद्यार्थियों को 20 नवंबर को टैबलेट वितरित किया जाएगा। इसके लिए गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित चंपा देवी पार्क में कार्यक्रम आयोजित होगा। विद्यार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए 100 बसों की व्यवस्था की गई है।टैबलेट वितरण की तैयारियों को लेकर डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों की सूची, पात्रता और आवश्यक अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा की। संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया कि सभी औपचारिकताएं समय से पूरी कर लें, ताकि वितरण के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।डीआईओएस ने बताया कि योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना है। टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई और शैक्षिक सामग्री हासिल करने में मदद मिलेगी।